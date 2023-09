GA Krimikolumne: Der Tatort aus Zürich Die Abgründe der Ornithologie

Bis die Erkenntnis in diesem Schweizer Tatort aber reift, wird fröhlich auf falsche Fährten gelockt. Da bekommt ein Begriff wie „Blind Spot“, blinder Fleck, gleich eine ganz neue Spannweite. Ging es bei dem spektakulären Dreifachmord im idyllischen Forst darum, Konkurrenten im ach so brisanten Überwachungsbusiness auszuschalten? Das wäre zugleich kompliziert wie zu einfach. Also muss mehr dahinterstecken. Der Bosnien-Krieg, der kommt wie Kai aus der Kiste, die Zusammenhänge zwischen den drei Mordopfern, dem noch quicklebendigen Motorradfahrer (Marcus Signer), seiner Liebschaft Ada (Patricia Litten) und dem verängstigten Mädchen (Maura Landert) sind da deutlich deutlicher. Fast ungewöhnlich deutlich für die Schweizer, die es zumindest im Tatort in aller Regel besonders kompliziert machen (Drehbuch diesmal: Karin Heberlein, Claudia Pütz).