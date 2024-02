GA-Interview mir Harald Biermann Die Ausstellung soll emotionaler werden

In diesem Jahr feiern die Bundesrepublik und natürlich auch die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn 75 Jahre Grundgesetz. Nicht das einzige Ereignis, denn das Haus der Geschichte sortiert seine Dauerausstellung komplett neu. Über diese Herausforderung, die sich in jeder Generation nur einmal ergibt, sprach Harald Biermann, Präsident der Stiftung, mit Thomas Kliemann.