Offene Ateliers am Wochenende Die Bonner Kunstszene feiert das Atelierhaus

Jubiläum 30 Jahre Atelierhaus und Offene Ateliers in der Altstadt

Das Atelierhaus Dorotheenstraße feiert im Rahmen der „Offenen Ateliers in der Altstadt“ am 21. und 22. September sein Jubiläum. Beginn ist jeweils 14 Uhr, Atelierführungen am Samstag um 16 Uhr, Jubiläumsfeier um 19 Uhr. Am Sonntag offene Ateliers im Atelierhaus von 14-19 Uhr.

An 35 Orten in der City präsentieren sich Künstlerinnen und Künstler bei den „Offenen Ateliers in der Altstadt“ am Samstag und Sonntag, 14 bis 19 Uhr. Einen kleinen Überblick mit einer Ausstellung zeigt die Galeria Galeano (Wolfstraße 47). Das ganze Angebot der Ateliertage kann unter www.offene-ateliers-bonn.de abgerufen werden. Es präsentieren sich unter anderem die Kunstbrennerei und die 4telbar, die Fabrik 45 und Kult 41, der Showroom der Freeters und der Raum für Kunst und Natur, Ingrid Conrady und Niko Wagner, Sidika Kordes und die Jugendkunstschule Arte Fact sowie Jens Mohr im Atelier 114. t.k.