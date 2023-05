Wiebke Siem im Kunstmuseum Bonn Die Gegenspielerin

Auch beim Betreten des nächsten Raumes wird man das Körperhafte dieser Kunst direkt zu spüren bekommen. An der Wand lehnen menschengroße Puppenfiguren, in der Mitte liegt großflächig ein heller Filzteppich und an den Seiten erkennt man riesige stilisierte Spielzeuge (Wippe, Kreisel und Ball) aus Holz. Ob man sich angesichts der Überdimensionierung der Gegenstände als Erwachsener in eine kindliche Perspektive versetzen möchte oder sich stark an die Theaterkostüme von Oskar Schlemmer erinnert fühlt – es schließt einander nicht aus.