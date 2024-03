„Over the Border“-Festival in Bonn Die Harmonie als heiße Soundküche

Akkordeon, Gitarre und ein Beat vom Band: Das genügt, um die Harmonie in Party-Stimmung zu versetzen. Zumindest wenn Che Sudaka auf der Bühne stehen und ihre eigenwillige Mischung aus pulsierender Rumba, rebellischer Cumbia, Latino-Ska, Techno-Tempo und Punk-Attitüde über der Menge ausgießen. Das „Over the Border“-Festival ist genau der richtige Rahmen für das Trio aus Exil-Kolumbianern und -Argentiniern, das den Saal innerhalb von Sekunden im Griff hat – was keine Selbstverständlichkeit ist, sondern unter anderem Authentizität erfordert. Und über die verfügen Sänger Kacha und seine beiden Bandkollegen Leo und Sergio in rauen Mengen. Ihnen nimmt man ab, dass sie eine gute Zeit haben wollen und trotzdem sozialkritisch sein können, dass sie ihre Fans sowohl zum Feiern als auch zum Nachdenken animieren wollen und dass sie ihre Musik nicht nur lieben, sondern auch leben.