Kostenpflichtiger Inhalt: Joan Baez wird 80 : Die Heilige des Folk

Joan Baez bei ihrem Auftritt 2019 auf der Insel Grafenwerth. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Joan Baez lieferte mit Liedern wie „We Shall Overcome“ den Soundtrack zum politischen Aufruhr der 60er Jahre in den USA. Am Samstag wird sie 80 Jahre alt.