Die vereinten Nationalhymnen Die Hymne auf „Eintracht Germany“

Spontane Einheitsfeier: Arm in Arm ziehen die Fahnenträger Gabriele Lippe aus der Bundesrepublik und Ulf Timmermann aus der DDR am 1. September1990 während der Schlußfeier der Leichtathletik-Europameisterschaft im jugoslawischen Split in das Stadion ein.

Foto: picture alliance / dpa/DB