Sonderkonzerte des Jazzfests Bonn Die Jazzer sind zurück und spielen

Top-Act ist sicherlich das Konzert mit Bonns Lieblings-Jazzpianisten Iiro Rantala am 21. September, 20.30 Uhr, in der Bundeskunsthalle. Wann immer der finnische Wirbelwind in der Bundesstadt auftritt, ist die Freude groß, der Ansturm enorm und sind die Tickets schnell weg. Ist es der ansteckende Witz, mit dem der Finne die Bonner erobert? Ist es sein Charme? Seine überbordende Musikalität? Alles ist dabei und dazu eine Originalität in den Programmen, von der man bei anderen Musikern, die immer nur ihren Stiefel runterspielen, nur träumen kann. Rantala lässt sich immer etwas einfallen, keine Show ist wie die andere. So nahm er beim diesjährigen Jazzfest seine Gemeinde imaginär nach Venedig mit – ein Riesenspaß. Wenn er jetzt am mit seinem Trio (Nils Kugelmann, Bass, Heinrich Köbberling, Schlagzeug) in die Bundeskunsthalle kommt, stehen Standards auf dem Programm. Man kann sich darauf freuen, wie Rantala und seine Mitstreiter Standards – bei Rantala immer ein weiter Begriff – interpretieren und welche Geschichten der Finne zur einen oder anderen Nummer auf Lager hat. Das Restaurant Gustav in der Bundeskunsthalle hat an diesem Tag extra länger geöffnet – inklusive Terrasse und Küche bis zum Konzertbeginn um 20.30 Uhr.