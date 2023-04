Prog-Rock in Bonn Die kanadische Band Mystery spielt in der Harmonie

Weiter geht es, immer weiter. Nur nicht aufhören. Immer wieder treiben neue Klanggebilde durch den Saal der Harmonie, neue Motive, neue Ideen, alle unterschiedlich und doch irgendwie zusammenpassend wie ein gigantisches Puzzle voller akustischer Strahlkraft. Keine Frage: Was die kanadische Prog-Rock-Band Mystery an diesem Donnerstagabend abliefert, ist mindestens phänomenal, häufig sogar besser und niemals langweilig. Dabei pflegen die Kanadier um Mastermind Michel St-Père eigentlich einen vergleichsweise eingängigen Stil, verzichten weitgehend auf die sonst in der Szene so beliebten Tonexperimente und die komplexen Verschachtelungen – aber gerade deswegen können sie ihre starken Melodien auch in epischer Breite ausspielen und die Stücke atmen lassen. Was Wunder wirkt. Und auch eine Kunst an sich ist.