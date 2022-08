CD-Tipps : Die Kunst des Jazz-Duos

Bonn Neue Alben von Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel sowie Omar Sosa und Marialy Pacheco

Die einen wollen Trost („Solace“) spenden, die anderen rücken ihr Handwerkszeug, die Hände („Manos“), in den Vordergrund: Zwei wirklich klasse Alben feiern die intime Kunst des Duos, das feine, konzentrierte Zusammenspiel, Kammerjazz in Perfektion und höchster Anmut. Mit „Solace“ (beide Alben sind bei Skip erschienen) tritt Vladyslav Sendeckis Piano mit dem Schlagzeug von Jürgen Spiegel in einen subtilen Dialog. Man kennt Spiegels unaufgeregtes, zurückhaltendes Spiel von seinen Produktionen mit dem Tingvall-Trio. In „Solace“ begleitet er den Pianisten vom traumverlorenen „Ballerina“ über die in herrlich melanchcholischen Farben getauchten „New York Streets“ hin zu einem geradezu entfesselten „Furioso“. Das Peter-Gabriel-Cover „Don‘t Give Up“ lässt noch einmal schwärmen.