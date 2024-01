Neue Reihe in der Bundeskunsthalle Die Kunst muss frei sein

Mit dem Format „a Mentsh is a Mentsh“ knüpft das „Studio Bonn“ der Bundeskunsthalle an die erfolgreiche Reihe der „Jerusalemer Gespräche“ an. Am Mittwoch hatte das Format Premiere. Mit Handicaps: Mitinitiatorin Nicole Deitelhoff steckte im Schneestau, Gesprächsgast Hito Steyerl lag mit Fieber danieder. Damit nicht genug: Ziemlich abrupt hatte „Studio“-Chef Kolja Reichert die Bundeskunsthalle Richtung Düsseldorf verlassen und gehört nun zum kuratorischen Leitungsteam der Kunstsammlung NRW. Sven Sappelt, Kulturmanager und Gründer des CLB Berlin, ein Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst, sprang als neuer „Kurator für Diskurs“ ins kalte Wasser. Und machte seine Sache gut.