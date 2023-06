Neu im Kino Die Macht der Heimat

Als Felice (Pierfrancesco Favino) in dem kleinen Haushaltswarenladen steht, fällt ihm das italienische Wort für „Schwamm“ nicht ein. Immer wieder tun sich die Lücken im Wortschatz seiner Muttersprache auf. Vor 40 Jahren verließ der damals 15-Jährige seine Geburtsstadt Neapel und betreibt mittlerweile eine erfolgreiche Baufirma in Kairo. Nun ist er zurückgekehrt in das Viertel, in dem er aufgewachsen ist, um seine betagte Mutter noch einmal zu sehen.