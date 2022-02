Erster Trailer zur neuen „Herr der Ringe“-Serie : Rückkehr nach Mittelerde - darum geht es in „Die Ringe der Macht“

Im September geht es in der Amazon Prime Serie „Die Ringe der Macht“ in die Vergangenheit Mittelerdes. Foto: obs/Amazon.de

Bonn Im Herbst geht es zurück nach Mittelerde, wenn bei Amazon Prime Video die neue „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ startet. Beim Super Bowl ist nun ein erster Teaser-Trailer zu „Die Ringe der Macht“ veröffentlicht worden.

Wo und ab wann kann man „Die Ringe der Macht“ anschauen?

„Die Ringe der Macht“ startet am 2. September auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Von diesem Datum an wird dann jede Woche eine Episode der Fantasy-Serie veröffentlicht.

Was ist bisher über die Handlung der Serie bekannt?

Laut Amazon Prime werden sich in der neuen Serie altbekannte und neue Figuren „aus einer Zeit relativen Friedens heraus mit einem lang gefürchteten Bösen auseinandersetzen müssen“. Dabei soll es vom Nebelgebirge, über die Städte der Elben bis in die entlegendsten Orten der Welt Mittelerdes gehen. Dem Magazin Vanity Fair zufolge sollen in der Serie unter anderem die bereits bekannten Elben Elrond und Galadriel in jüngerer Darstellung vorkommen. Von Amazon Prime veröffentlichte Poster deuten außerdem die Rückkehr von Zwergen, Menschen und womöglich auch Hobbits an.