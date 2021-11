Radiomoderator auf Abwegen : Die Spur des Spalters

Der Podcast „Cuio Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ zeichnet das Abgleiten des Moderators in die Szene radkaler Populisten und Querdenker nach. Foto: Studio Bummens

Bonn Fesselnd, gut recherchiert, aufschlussreich: Eine Podcast-Serie zeichnet die Selbstradikalisierung des Radiomoderators Ken Jebsen nach.

Ein Medientalent radikalisiert sich

Wie kam es dazu, dass ein anerkanntes Medientalent sich so radikalisierte? Welche Geschichte steckt hinter der Geschichte von Ken Jebsen? Oder, in den Worten der Produzenten eines hörenswerten sechsteiligen Doku-Podcasts zum Fall: „Cuio Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ Der von NDR, RBB und K2H mit dem Berliner Studio Bummens produzierte und von der Bonner Bundeszentrale für politische Bildung unterstützte Podcast begibt sich auf die Spurensuche, zeichnet Jebsens Entwicklung von den ersten eigenen Radiosendungen als „Mann mit der Banane“ (sein Mikrofon sah wie eine Banane aus) über seinen Erfolg bei Radio Fritz bis zum Abgleiten in die Szene der radikalen Populisten und Querdenker nach. Die Macher befragen Wegbegleiter und ehemalige Kollegen, deutsche und amerikanische Populismusexperten oder auch den Deutschland-Geschäftsführer von Youtube. Jebsen selbst war nach Aussage der Produzenten allerdings nicht bereit, auf Fragen zu antworten.

Spurensuche ohne erhobenen Zeigefinger

Bei der Frage „Cui bono“, wem also das Ganze nutzt, kommen die Rechercheure im Fall Ken Jebsen zu einem überraschenden Ergebnis: Sie können plausibel belegen, dass der KenFM-Macher intensive geschäftliche Kontakte nach Russland, zu russischen Regierungskreisen und dem Kreml-Propagandasender RT DE unterhält. Jebsen, so die Schlussfolgerung, sei der „nützliche Idiot“, der in russischem Dienst und Interesse Desinformation, Progaganda und Spaltung in die deutsche Gesellschaft bringe, das Vertrauen anfälliger Bürger in die staatlichen Institutionen und damit letztlich die Demokratie unterminiere.