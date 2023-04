Leo Breuer in der Gesellschaft für Kunst und Gestaltung Die Suche nach Neuland

Was ist geschehen? 1973 meinte der 1893, also vor 130 Jahren, in Endenich geborene Maler bilanzierend: „Die Suche nach Neuland ist wie der Prozess ja das Faszinierende bei der Kreativität.“ Näheres zum Umschwung von der Neuen Sachlichkeit zur Abstraktion sagte er nicht. Die Bonner Gesellschaft für Kunst und Gestaltung (gkg) versucht nun in einer Jubiläumsausstellung, Breuers Paradigmenwechsel zumindest zu illustrieren, indem sie Aquarelle zeigt, die in den Jahren 1940/41 entstanden, als Breuer in französischen Lagern interniert war. Es sind Faksimiles einer Reihe von Aquarellen, die durch Breuers Sohn Jacques Breuer an das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen geschenkt wurden. Da die Originale auf schlechtem Lager-Papier mitunter mit Asche und Blut gemalt wurden, sind sie äußerst empfindlich. Die Faksimiles sind exzellent.