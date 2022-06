Jurrasic World : Die Ur-Echse liebt Krabben

Er kann es nicht lassen: Ein Tyrannosaurus Rex in einer Szene des Films „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“. Foto: dpa/Universal Pictures And Amblin En

Bonn Spannender Abschluss der Dino-Trilogie mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“

Als die Fischer ihre Fangkörbe aus dem Wasser ziehen, schnellt ein Dinosaurierkopf mit weit aufgerissenem Gebiss aus dem Wasser, schnappt sich den Krabbencocktail und zieht den Trawler gleich mit hinab in die Fluten. Szenen wie diese gehören mittlerweile zum Alltag in der Welt von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ – dem dritten Teil der Remake-Trilogie nach Steven Spielbergs Klassiker aus dem Jahre 1993. Einst auf der Isla Nublar mittels Gentechnik zur Publikumsbelustigung in einem Themenpark herangezüchtet, haben sich die Saurier nun aus dem Gefängnis befreit und in alle Welt verstreut.