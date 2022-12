Zehn Fakten zum Silvester-Klassiker : Warum sitzt Miss Sophie bei „Dinner for One“ allein am Tisch?

Foto: dpa/Annemarie Aldag

Kein Silvester ohne Miss Sophie und ihren Butler James. Vor fast 60 Jahren wurde „Dinner for One“ in Hamburg aufgenommen. Seitdem gehört es für viele zum Jahresabschluss dazu. Und nun soll bald das Geheimnis gelüftet werden, warum die vier Männer (nicht) an Sophies Tisch sitzen.

„Same procedure as last year, Miss Sophie?“ — „The same procedure as every year, James!“ An Silvester gehört „Dinner for One“ für viele in Deutschland genauso dazu wie Sekt oder Raketen. Aber seit wann ist das so? Und wieso sitzt Miss Sophie eigentlich allein am Tisch? Acht interessante Fakten zum Silvester-Klassiker.

1963 in Hamburg aufgezeichnet

Am 8.März 1963 führen die britischen Schauspieler den Sketch in der Sendung „Guten Abend Peter Frankenfeld“ beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zum ersten Mal vor Publikum auf. Gastgeber Frankenfeld hatte den Schauspieler Freddie Frinton, der im Sketch als Butler James zu sehen ist, in einem Varieté-Theater in der britischen Stadt Blackpool entdeckt. Bevor der NDR den Schauspieler und sein Ensemble nach Hamburg einlud, hatten die Schauspieler „Dinner for One“ dort schon zehn Jahre lang aufgeführt. Weil der Sketch beim Publikum so gut ankam, entschloss sich der NDR Ende April 1963, ihn aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung hat der Sender nach eigenen Angaben bis heute in rund zwanzig Länder weltweit verkauft.

Zuschauerrekord im Guiness-Buch

Seit 1972 wird „Dinner for One“ von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern nur noch an Silvester gezeigt. 1988 zeichnete das Guiness-Buch der Rekorde den Sketch als am häufigsten wiederholte Fernsehsendung weltweit aus. Jedes Jahr sehen sich Millionen Menschen zu verschiedenen Sendeterminen an, wie Miss Sophie (gespielt von May Warden) mit ihren imaginären Gästen zu Abend isst. 7,56 Millionen Menschen sahen „Dinner for One“ laut Statistik-Portal Statista 2020 im deutschen Fernsehen. Im ersten Corona-Jahr verbrachten besonders viele Menschen die Zeit am letzten Nachmittag des Jahres mit Butler James und Miss Sophie: Zum Sendetermin um 15.40 Uhr in der ARD schalteten 3,4 Millionen Zuschauer ein – fast eine Million mehr als 2019.

Ein Stück „Dinner for One“ in Bonn

In 18 Minuten Sketch stolpert Freddie Frinton alias Butler James insgesamt elf Mal. Grund dafür ist ein Tigerfell — inklusive Kopf — das ihm im Weg liegt. Angeblich soll der erste Stolperer des Schauspielers eher unfreiwillig gewesen sein. Heute ist der stolpernde James Kult, genauso wie das Tigerfell. Von Juli 2019 bis März 2020 konnten Besucherinnen und Besucher das Requisit im Haus der Geschichte in Bonn bewundern. Es war dort Teil der Ausstellung „Very British“, die sich mit der deutsch-britischen Beziehung beschäftigte.

2018 zum ersten Mal im britischen Fernsehen

Ausgerechnet in der Heimat der Schauspieler Freddy Frinton und May Warden ist „Dinner for One“ weniger bekannt. Erst zu Silvester 2018 strahlte in Großbritannien der Sender Sky Arts den Sketch zum ersten Mal aus. „English Comedy spices up German New Year“ („Englische Comedy verleiht Silvester in Deutschland Würze“) schrieb die British Broadcasting Corporation (BBC) dazu.

In Schweden sechs Jahre lang verboten

Nicht nur die Briten, auch Zuschauerinnen und Zuschauer in Schweden mussten lange auf den Klassiker verzichten: In Schweden war „Dinner for One“ sechs Jahre lang verboten. Seit 1969 darf der Sketch dort wieder ausgestrahlt werden. Grund für das Verbot: Man befürchtete, dass der ausgiebige Alkoholkonsum von James und Sophie zum Nachahmen anregen könnte. Immerhin verlangt die Gastgeberin zu jedem Gang des Silvesterdinners ein passendes Getränk. James serviert Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein. Der Butler trinkt dabei auch für die vier Gäste mit, die nur in Miss Sophies Vorstellung mit am Tisch sitzen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom.

Freddie Frinton - aus der Fischfabrik auf die Bühne

Bevor er die Schauspielerei zu seinem Beruf machte, arbeitete James-Darsteller Freddie Frinton in einer Fischfabrik. Dort lenkte er Kollegen mit Parodien von der monotonen Arbeit ab. Daher wurde er als Fabrikarbeiter dann auch gefeuert. Frinton, der eigentlich Freddie Coo hieß, starb im Oktober 1968 mit nur 59 Jahren an einem Herzinfarkt.

Erst Komödie, dann Horror- May Warden als Miss Sophie

Wenige Jahre nach dem heiteren „Dinner for One“ hat May Warden eine Rolle in einem der brutalsten und düstersten Filme der 70er Jahre übernommen: Nach ihrer Rolle als „Miss Sophie“ war sie in Stanley Kubricks Meisterwerk „Uhrwerk Orange“ (1971) als eine Obdachlose zu sehen - ohne Text.

„Dinner op Kölsch“ — Varianten des Klassikers

In Deutschland gehört das Dinner mit Miss Sophie und Butler James zu Silvester dazu. 2023 wird der Sketch 60 Jahre alt. Zum 50. Jubiläum produzierte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) das „Dinner for one – op Kölsch“. Annette Frier und Ralf Schmitz spielen Gastgeberin und Butler. Die Handlung der kölschen Variante spielt im Jahr 2050 und wurde 2013 im Gloria-Theater in der Domstadt aufgenommen. Beim NDR gibt es das „Dinner for One“ auch „up platt“. Für Prosieben interpretierten Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umflauf den Klassiker 2021 neu.

Warum sitzt Miss Sophie allein beim Dinner? Ufa plant Prequel

Warum ist das „Dinner for One“ eigentlich ein „Dinner for One“? Was ist mit den geladenen Gästen passiert? Dieser Frage ging Michael Koglin in seinem Krimi „Dinner for One – Killer for Five“ auf den Grund. Die Ufa-Fiction plant für 2023 die Verfilmung des Buches. In dem Prequel, einer Serie mit sechs Folgen á 45 Minuten, sollen die Zuschauer endlich erfahren, was vor dem legendären Abendessen zu Miss Sophies 90. Geburtstag passiert ist. Wo sind ihre Gäste geblieben? So viel sei zur Vorgeschichte verraten: Kurz vor deren 40. Geburtstag konkurrieren Admiral von Schneider, Pommeroy, Sir Toby und Winterbottom um die Zuneigung von Miss Sophie. Wer darf um ihre Hand anhalten? Miss Sophie stellt den Männern eine Aufgabe und verspricht, den zu heiraten, der ihr zu ihrem Geburtstag das schönste Geschenk mitbringt.

Das sind die Sendetermine an Silvester 2022

An Silvester zeigt der NDR „Dinner for One“ um 15.30 Uhr zum ersten Mal. Um 17.35 läuft der Sketch im NDR und WDR. Die ARD zeigt den Klassiker um 18.40 Uhr.

Weitere Sendezeiten:

19 Uhr: MDR und RBB

19.10 Uhr: Hessischer Rundfunk

19.25 Uhr: SWR und SR

19.40 Uhr: BR und NDR

23.35 Uhr: NDR