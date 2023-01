Barenboim tritt zurück : Ein Abschied, der zu Herzen geht

Dirigent Daniel Barenboim beim Neujahrskonzert 2022 der Wiener Philharmoniker. Foto: dpa/Dieter Nagl

Bonn Der Dirigent Daniel Barenboim tritt von seinem Amt als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper zurück.



Er hat den Moment sorgsam vorbereitet und niemanden im Unklaren gelassen. Alle sahen ja, dass er nicht mehr der Alte war. Dass ihm das Dirigieren Schwierigkeiten bereitete. Dass seine Bewegungen unrund, schematisch, minimalistisch geworden waren. Er erinnerte an andere gealterte Dirigenten, die sich aufs Podium schleppten. Schmerzlich fällt einem Sergiu Celibidache ein, der zum Pult beinahe getragen werden musste. Der Unterschied: Mit dem ersten Takt einer Haydn-Sinfonie erwachte Celibidache und schien verjüngt.

Der Dirigent Daniel Barenboim erwachte aber wohl nicht, als er jetzt zu Silvester in Berlin Beethovens Neunte aufführte. Anwesende berichten von einem „geisterhaften Dirigat“; die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass er „sein Orchester streckenweise eher nachlauschend als antreibend führte“, was eine höfliche Umschreibung der Tatsache ist, dass er der Aufführung am Pult eher beigewohnt haben dürfte, statt ihr prägende Kraft aufzudrücken. Die Formulierung, dass „er und seine Musiker sich gegenseitig trugen und hielten“, lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig: Es war ein Versehrter bei der Arbeit, und alle gaben sich Mühe, dass Beethoven keinen Schaden nahm.

Aufreibende Arbeit

Jedenfalls wurde in den vergangenen Wochen mehr und mehr klar, dass Barenboim jenseits seiner unbestreitbaren musikalischen Autorität sein Amt als Künstlerischer Leiter und Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper nicht auf Dauer würde ausüben können. Er selbst hat 2022 mitgeteilt, dass er an einer „schweren neurologischen Krankheit“ leide. Fraglos wird er die besten Ärzte um sich geschart haben, die Berlin zu bieten hat, und ganz sicher wird er auch irgendwann wieder ein Dirigentenpult betreten. Aber ein Chefposten ist eine andere Hausnummer: Das verlangt Anwesenheit, Arbeit in Gremien, Einschätzung neuer Musiker, die vorsingen und vorspielen, Kontakt in die Politik und zu den Gewerkschaften. Delegieren lässt sich nicht alles.

Nun hat Barenboim, was ihn über alle Maßen ehrt, seinen Rücktritt bekannt gegeben: „Leider hat sich mein Gesundheitszustand im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Ich kann die Leistung nicht mehr erbringen, die zu Recht von einem Generalmusikdirektor verlangt wird. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich zum 31. Januar 2023 diese Tätigkeit aufgebe. Ich bitte den Kultursenator um Auflösung des Vertrages.“

Demut vor der Musik

Diese Formulierung zeigt zunächst Einsicht in seinen Krankheitsverlauf. Er will und kann die Kraft nicht mehr aufbringen, um eine Leitungsstelle auszufüllen. Und er glaubt auch nicht, dass diese Kraft zurückkehrt. Aber man spürt auch Demut vor der Musik. Er will seine Ressourcen offenbar bündeln und einzig der Musik zugutekommen lassen: „Selbstverständlich bleibe ich – solange ich lebe – mit der Musik engstens verbunden und bin bereit, auch künftig als Dirigent zu wirken, auch und gerade mit der Staatskapelle Berlin.“ Das ist auch ein Hilferuf. Man möge ihn nicht abschreiben. Denn er braucht die Musik wie ein Elixier.

Nun erleben wir im Angesicht der Krankheit die Transformation eines Dirigenten. Früher war Barenboim überall, er liebte Herausforderungen, und sein West-Eastern Divan Orchestra (in dem Palästinenser und Israelis spielen) erlebten wir alle als seine wunderbare Mission, mit der er in jedem Konzert einen musikalischen Funken Versöhnung auf die Welt überspringen ließ. Nun dürfte sich sein Kalender mehr und mehr ausdünnen, der Allgegenwärtige verliert an ebendieser Omnipräsenz.

Für Berlin bedeutet das nun: Es herrscht Klarheit, aber es tritt keine überraschende Lage ein. Hinter den Kulissen gab es zuletzt etliche Sondierungsgespräche. Spätestens seit Barenboim das Dirigat bei der festlichen Neuinszenierung des von ihm geliebten „Ring des Nibelungen“ stornieren und an Christian Thielemann und seinen Kapellmeister Robert Guggeis weiterreichen musste, war jedermann in Berlin klar: Die Zukunft der Staatsoper muss verhandelt werden. Barenboim wusste das. Denkbar ist, dass nun in Berlin ein ebensolcher Gespensterprozess beginnt wie vor einigen Jahren, bevor Kirill Petrenko zum Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker gekürt wurde. Es kann aber auch sein, dass schon bald der Name von Christian Thielemann als Nachfolger genannt wird.