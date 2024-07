Buchtipp: Skulptur in Deutschland Ein Bummel durch die Kunst-Republik

Seine Figuren sind eckig und unbequem, lange Extremitäten, schmerzhafte Streckungen und bedrohliche Beugungen, ein Dasein im Ausnahmezustand, Leben unter Extremspannung: Das ist, was wir an den Arbeiten von Georg Herold so schätzen. Klare Kante, Kunst, die auch wehtun muss. 1947 in Jena geboren, abgebrochenes Mathematikstudium, Lehre als Kon­struktionszeichner, als Bauschlosser, missglückte Republikflucht, Dreivierteljahr in Haft, 1973 von der Bundesrepublik freigekauft, Kunststudium im Westen bei Carl Friedrich Dahmen, Franz Erhard Walther und Sigmar Polke. Herold macht mit seinen Dachlattenfiguren Karriere, eine typische Künstlerkarriere im Westen, wird irgendwann Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Der Westen sei für Freiheit, mehr Spannung und Kontroversen gestanden, erinnert er sich. Vielleicht ging es auch etwas oberflächlicher zu, liest man zwischen den Zeilen.