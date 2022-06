Podiumsdiskussion auf der documenta : „Ein Eigentor aller erster Güte!“

Bonn Streit in Kassel geht weiter. Claudia Roth droht mit Ausstieg des Bundes. Eine Podiumsdiskussion der documenta versucht, den Antisemitismus-Vorwürfen nachzugehen.

In Kassel liegen die Nerven blank. Nachdem Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Zuge des Antisemitismus-Skandals mehr Einfluss des Bundes auf die documenta gefordert und damit gedroht hatte, den Geldhahn zuzudrehen, ist Christian Geselle, Kassels Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der documenta-Gesellschaft, in die Offensive gegangen. Kassel könne die documenta auch ohne Bundesmittel stemmen. Mittwochabend luden die Bildungsstätte Anne Frank und die Trägergemeinschaft documenta gGmbH gemeinsam zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Antisemitismus in der Kunst“ nach Kassel ein. Man konnte dem von dem Kölner Journalisten Stefan Koldehoff moderierten Podium auch online folgen. Teilnehmer waren der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, Doron Kiesel, Nikita Dhawan, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte in Dresden, Adam Szymczyk, Leiter der documenta 14 (2017), und Hortensia Völckers, künstlerische Direktorin und Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes.