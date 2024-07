CD-Tipp: Paolo Fresus „Legacy“ Ein Fest der Sinne

Für ein Vermächtnis ist Paolo Fresu eigentlich viel zu jung: Gerade einmal 63 Jahre ist der sardische Jazztrompeter alt, unglaublich fleißig und kreativ, tourt den Sommer über durch Italien. Wenn er nicht gerade im Trio mit Richard Galliano und Jan Lundgren musiziert, spielt er mit schillerndem Kollegen wie Omar Sosa, Trilok Gurtu, Gian­luca Petrella, Lars Danielsson oder Chano Dominguez. Und wenn er nicht live auftritt, komponiert er oder gibt Alben heraus. In diesem Jahr lagen ihm offenbar eine Rückschau am Herzen und die Formulierung eines Vermächtnisses – das Album heißt „Legacy“ und erscheint in Fresus Label „Tuk live“: Auf drei CDs erinnert Fresu an sehr unterschiedliche, gleichwohl ähnlich intensive Begegnungen.