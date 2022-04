Bonner Jazztrompeter Nils Wülker mit neuem Album : Ein ganz neues Klangerlebnis

Bonn Der Bonner Jazztrompeter Nils Wülker hat sein erstes Album mit einem Orchester eingespielt und berichtet über seine Erfahrungen und ganz neue Pläne und Projekte.

Ganz neue Erfahrungen mit dem Orchester

Wülker hat die Stücke des Albums geschrieben, der schwedische Dirigent Hans Ek hat die Musik für das Orchester arrangiert. Grundlage von „Continuum“ ist Wülkers vielgelobtes Corona-Album „Go“ von 2020. Vier Stücke daraus werden in „Continuum“ aufgenommen und weiterentwickelt: „Hidden Intensions“, „Distorting Time And Space“, „Hybrid Balance“ und „The Dark Frame“.

Der Geist der Improvisation

Und der Trompeter hat ein Händchen dafür: Es gelingt ihm irgendwie, den Geist des Jazz, die Leichtigkeit und Beweglichkeit der Improvisation auf die Orchestermusiker zu übertragen, deren Spiel frisch und spontan anmutet (obwohl es das natürlich nicht ist). Und so scheinen die Streicher in „Nika’s Dream“ wie selbstverständlich in Wülkers Improvisation einzusteigen und etwas ganz Neues auf der Basis zu entwickeln. Was wiederum den Trompeter animiert, eins draufzusetzen. Ein geniales Stück. „Ich wollte nicht, dass meine Band agiert wie immer und das Orchester Elemente wie Streicherakkorde einfach hinzuaddiert“, sagte Wülker, „ich wollte vielmehr, dass Texturen aus der Band in das Orchester übertragen werden, mich interessiert das Hin und Her zwischen Band und Orchester“.