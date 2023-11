Architekturpreis Bonn-Rhein-Sieg Ein Hauch von Toskana in Bonn

Irgendwo in Italien, in der Toskana vielleicht, an einem lauschigen Platz in Lucca oder Siena, würde man dieses Gebäude verorten. Aber eher nicht in der Bonner Burggartenstraße in Poppelsdorf. Dort findet man ein kleines, dreigeschossiges Gebäude, das sich wie ein Palazzo mit drei Fensterachsen zur kleinen Seitenstraße hin öffnet, wobei die mittlere, etwas zurückgesetzte Achse aus drei rundbogigen Öffnungen übereinander besteht, die an Thermenfenster aus der Antike oder italienischen Renaissance erinnern. Ein ungewöhnlicher Bau für Poppelsdorf und Bonn. Allerdings mit einem engen Verwandten in Dransdorf: Dort steht an der Siemensstraße der ganz ähnliche, nur sehr viel größer dimensionierte „Rom.Hof“, ein unbedingt sehenswertes Studentenwohnheim.