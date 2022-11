Torsten Goods im Kameha : Ein Knaller

Bonn Nicht zu bremsen: Torsten Goods mit seinem Trio bei der „Kameha Jazznight“

Adeles Hit neu gehört

Der getragene Blues von „Stormy Weather“ kam originell aufgebrezelt im Up-Tempo daher, „Crazy Littel Thing Called Love“ war in einer absolut zauberhaften Interpretation zu hören. Ein Höhepunkt sicherlich war die Gitarrenjazzversion mit Gesang von Adeles Riesenhit „Someone Like You“. So hat man das Stück noch nicht gehört, eine tolle, spannende Analyse und Wiedervorlage einer so bekannten Nummer. Das Ganze war übrigens eine Anregung von Siggi Loch, dem Chef des Labels ACT, bei dem Goods mehrere Platten herausgebracht hat. Adele krönte diesen Abend und beendete ihn fast. Auch die zweite „Kameha Jazznight“ war ein Knaller. Das Programm soll auch 2023 fortgeführt werden. Man darf gespannt sein auf Herbert Kauperts Auswahl.