Jazzfest Bonn im Landesmuseum Ein Lied wie mich verlässt man nicht

Eigentlich sollte es eine Rettungsmission werden: Im Rahmen des Jazzfests Bonn haben Ida Nielsen und ihre Funkbots an ihrer Mission festgehalten, den Funk am Leben zu erhalten. Was im LVR-Landesmuseum nicht wirklich funktioniert hat. Denn obwohl Nielsen eine überaus versierte Bassistin ist, die immerhin niemand geringeren als Prince in den letzten Jahren seines Lebens begleitet hat, reicht das alleine nicht aus. Funk ist schließlich mehr als Rhythmus, mehr als Slap-Bass und dichtes Trommelspiel, und dieses „mehr“ fehlt der Dänin, zumindest bei ihrem Besuch in der Bundesstadt.