CD-Tipp : Ein Mann für gewisse Farben

Bonn Der Jazzpianist Tuomas Turunen legt mit „Lifesparks“ ein verträumtes, spannendes Album vor

Im fantastischen Trio des Schlagzeugers Emil Brandqvist ist Tuomas A. Turunen der Mann für schwelgerische, verträumte Melodien, für wunderbare Stimmungen und Farben. Der finnische Pianist und Komponist ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Ihn jetzt auf seinem Soloalbum „Lifesparks“ (Soulfood) zu hören, ist ein purer Genuss. Für sein neues Projekt hatte er sich von seiner Wahlheimat in Südfrankreich ins italienische Udine bewegt, um dort sein zweites Solo-Album zu produzieren.

Ein sehr persönliches Projekt, in dem er Schlüsselmomente, oder, wie er selbst sagt: besonders kostbare Augenblicke in seinem Leben vertont. Die reichen von dem getragenen, melancholischen und mitunter düsteren Abschiedsstück „The End“ bis zu dem tänzerischen, entfesselten, geradezu überschwänglichen Stück „Joy Dance“, in dem er sich unbändig über die Geburt seines Sohnes freut.