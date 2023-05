Jazzfest Bonn im Beethoven-Haus Ein neues Abenteuer

Eigenwillig sind beide Gäste. Schon Schubert ist speziell, entsagt er doch konsequent einer zumindest rudimentären Tonalität. Der 63-Jährige schnarrt vielmehr, er grunzt, schnaubt, faucht, prustet, wiehert und krächzt – aber er tönt nicht. Wie auch, scheint er sich doch in einem Universum jenseits des Klangs zu bewegen. Insofern ist er im wahrsten Sinne des Wortes ein Grenzgänger, einer, der sein Saxofon als Schlüssel in das Reich der Geräusche nutzt und der nach neuen Möglichkeiten sucht, Töne, Geräusche und Klangeffekte in einen musikalischen Kontext zu bringen. Simon Nabatov ermöglicht ihm genau dies, ist kongenialer Partner und zugleich Halter einer Rettungsleine, die Schubert den Weg in Melodie und Harmonie weist. Mit seiner Virtuosität schafft er brillante Grundierungen, mit seinen Soli Kontraste zu Schuberts „epileptischem“ Spiel, wie dieser seinen Stil selbst beschrieben hat. Das ist anstrengend, ohne Frage, auch für die Zuhörer. Allerdings wollen die beiden ihre Musik ganz bewusst nicht als Affront verstanden wissen, sondern als Abenteuer. Doch auf das hat längst nicht jeder Lust, wie der Schwund in der Pause zeigt.