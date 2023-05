Skulpturen im Katharinenhof Ein Park voller Kunst

Es wird wieder eine Begegnung der besonderen Art werden, das sei schon mal verraten: Entdeckungen im Grünen, Verspieltes, Verkopftes, Ambitioniertes und, na ja, Bemühtes, große Gesten und Kleinkunst, ein bunter Park und mäandrierender Parcours der Möglichkeiten. Die Skulpturenausstellung „The Rhine Art“ auf dem Katharinenhof von Anne und Konrad Beikircher startet in die bereits neunte Runde. Am Samstag, 6. Mai, 12 Uhr gibt es eine Preview, am Sonntag, 7. Mai, 12 Uhr, startet die Vernissage. Bis zum 15. Oktober präsentieren 50 regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke auf den Wiesen rund um den Hof. Die Künstlerliste buchstabiert sich von Eba Ademi, Lucie Albrecht und Sophia Bernhardt bis Christiane Vogel, Claus Wettermann und Antonya C. Wolfram.