Documenta 15 startet am Samstag : Ein Stuhlkreis in der Reisscheune

„Was ist Macht?“: Darüber hat der Mexikaner Erick Beltrán geforscht und zeigt die Arbeiten im Museum für Sepulkralkultur. Foto: Thomas Kliemann

Bonn Die Nummer 15 der 1955 erstmals gezeigten Weltkunstschau documenta ist ganz anders als alle Vorgängerinnen. Das indonesische Kollektiv Ruangrupa hat Kollektive und Initiativen aus der ganzen Welt eingeladen, um 100 Tage lang Gemeinsinn und Party zu feiern.

Aggressives Gebrüll dringt aus einem Zelt mitten auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Richard Bell hat dort die „Botschaft der Aborigines“ eingerichtet. Im Zelt läuft das Video einer Demo. Bell ist einer der wenigen Individualkünstler dieser 15. documenta, die auf Kollektive setzt. Die sollen in den nächsten Hundert Tagen „Lumbung“ betreiben. Das ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Das indonesische Kollektiv Ruangrupa, das mehrere Dutzend Kollektive, Organisationen und Gruppen aus aller Welt nach Kassel in ihr „Ekosistem“ eingeladen hat, spricht von einer „alternativen Ökonomie der Kollektivität“.

Neben der „Botschaft der Aborigines“ liegt ein schwarzes Wurfzelt, darauf steht: „Not everything is Lumbung“, nicht alles ist „Lumbung“. Offizieller Beitrag der documenta oder Werk eines der vielen Trittbrettfahrer?

Wir blicken auf das mächtige Portal des Fridericianums, seit 1955 Keimzelle der im Schnitt alle fünf Jahre stattfindenden documenta. Hinter diesen Säulen, auf denen heute Sprüche und Wortspiele des Rumänen Dan Perjovschi stehen, wurde in den vergangenen 70 Jahren verhandelt, was Kunst ist, zumindest in der westlichen Welt. Das rasch anwachsende Publikum (2017 waren es 891 500 Besucher) bekam einen Kunst-Kompass an die Hand, der Markt richtete sich danach aus.



Jan Hoets Weltkunstfestival und Schaulaufen der Kunststars



Der Belgier Jan Hoet veranstaltete 1992 hier und anderswo in Kassel ein üppiges Weltkunstfestival, ein Schaulaufen der Stars. Die Französin Cathérine David erfand den Begriff „Retroperspektive“ und zeigte 1997 viel Dokumentarisches aus dem postkolonialen Kontext. Der in New York und Europa lebende Nigerianer Okwui Enwezor öffnete den Blick 2002 nach Afrika. Die documenta blieb Gradmesser der Kunst – mit einer modifizierten Perspektive. Und brachte immer noch Stars hervor. Einer der Kasseler Megastars war Joseph Beuys.

Ein Jahr nach seinem 100. Geburtstag ist nun bei der documenta 15 die „Soziale Plastik“ ein flächendeckendes Phänomen (sicherlich anders, als er sich das gedacht hat) und der „Erweiterte Kunstbegriff“ ins Uferlose getrieben. Endgültig hat die documenta die Deutungshoheit über die aktuelle Kunst an die Biennale in Venedig abgegeben. Eine hochkarätige international besetzte Expertenkommission wollte es so – und gab Ruangrupa den Zuschlag.

Bunte Mischung unterschiedlichster Kollektive

Und die liefert mit ihren Gästen ein Potpourri aus Initiativen, Bewegungen, Interessensgruppen rund um den Globus – der „Globale Süden“ ist ein Schlagwort dieser documenta. Bei den Beiträgen geht es um die Kunst- und Kommunikationsplattform Waza im Kongo und um das Wissen der Hirtenvölker, das ein Duo aus Chengdu per Video verbreitet. Frauenaktivistinnen aus Algerien präsentieren ihr Archiv. Während das „Instituto de Artivismo Hannah Arendt“ in Havanna gegen Folter und Unterdrückung, für Meinungsfreiheit und faire soziale Bedingungen kämpft, nimmt das indigene queere Kollektiv „FAFSWAG“ aus dem neuseeländischen Aotearoa gegen Intoleranz Partei. Aus Bangladesh kommt „Britto Arts Trust“, das einen Bogen von der Kultur zu Essen und Gartenbau schlägt. Von der Kunst zum Kompost: Das Kollektiv Composting Knowledge zeigt, wie es geht. Dutzende Brennpunkte auf dem ganzen Globus glimmen auf, es gibt viel Informationsbedarf, der eher selten gestillt wird. Dass die documenta mehr oder weniger ignoriert, dass gerade mitten in Europa ein Krieg tobt, ist bitter.

Eine-Welt-Basar

Im Fridericianum trifft der Besucher gleich links auf eine Kita mit Schlafplätzen. Es gibt ferner eine Art Stuhlkreis, um „Lumbung“ zu betreiben. Rechter Hand öffnet sich ein Areal mit Tischen voller Objekte, Dokumente, Archive und „Harvest“ genannten riesigen Schautafeln, die Kreisläufe und Beziehungssysteme erläutern. Man fühlt sich an eine Eine-Welt-Börse erinnert.

Das Fridericianum ist einer von 32 Standorten der documenta, man ist viel unterwegs. An zwei Tagen documenta war der Verfasser dieser Zeilen allein rund 25 Kilometer auf den Füßen. Es geht an die Fulda, etwa zum beschaulichen „Bootsverleih Ahoi“, wo wir der Migration einer bestimmte Schneckenart aus Taiwan beiwohnen und über den Abenteuerspielplatz der „Off-Biennale Budapest“ kraxeln. Im mittelalterlichen Rondell setzt die Filmemacherin Nguyen Trinh Thi aus Hanoi hinter zehn Meter dicken Mauern eindrücklich einen Roman über Schicksale in Arbeitslagern um. Weiter geht es zur „Hafenstraße 76“, wo Marwa Arsanios filmisch in den Nordlibanon entführt.

Es geht weiter in den wilden Osten nach Bettenhausen mit seinen Industriebrachen und dem ehemaligen Hallenbad im Bauhausstil, in dem das quirlige indonesische Kollektiv „Taring Padi“ auf 600 Quadratmetern seine aggressive Polit-Kunst zeigt. In St. Kunigundis präsentiert sich die Gruppe „Atis Rezistans/Ghetto Biennale aus Haiti“ mit voodoo-artigen Figuren. Im Garten der Kirche bieten Künstler Selbstgemaltes zum Kauf an. Rund um die in einer alten Haferkakaofabrik untergebrachten Jugendherberge Sandershaus trifft sich die Öko- und Upcycling-Community der documenta mit den Aktivisten vom Kasseler „ZukunftsDorf22“, ein hochspannendes Netzwerk. Einst baute die Firma Hübner im Kasseler Osten Teile für Bahnen und Panzer, jetzt bietet dort unter anderem die „Fondation Festival du Niger“ ein buntes Programm.

Kritische Kunst aus dem Gaza-Streifen

