Jazzfest Bonn im Pantheon Eine Party mit Freunden

Auch Bobby Sparks „Paranoia“-Programm zählt dazu. Schon als Sechsjähriger spielte er in Texas die Kirchenorgel. Die Faszination für Gospel, Blues und Jazz kamen hinzu. Im Pantheon sitzt er mal andächtig, mal grimmig oder mit diebischer Freude mitten in seinem Keyboard-Arsenal, lässt den Minimoog, das Rhodes, die Hammondorgel und das Clavinet von der Kette. Letzteres mit dem Whammy-Bar versehen, dem Jammerhaken, der jede Orgelmelodie in eine wohlige Tortur verwandelt. Es wummert und jault, pumpt und wogt, laut bis zur Schmerzgrenze. Keith Andersons sattes Tenorsaxofon-Spiel, manchmal ist er auch mit DeAnthony McGaee auf dem elektronischen EWI im Duett (eher Duell) zugange, lädt den wogenden Soundteppich mit zusätzlicher Energie auf. Jameel Davis bedient die E-Gitarre hinreißend mit Fingern und Zunge, Jay McKs funky Bass funkelt. Und der erst 17-jährige Adrian Roberts am Schlagzeug setzt der fulminanten Mischung aus Soul, Funk und Hard-Rock die Krone auf. Ja und dann schaut auch noch Trompeter Philip Lassiter für mehrere Nummern vorbei. Lassiter war eigentlich für das Abschlusskonzert am Sonntag gebucht. Da kam er auch wieder. Der Samstag endete jedenfalls mit einer ausgedehnten Session und Jubel.