Wolfgang Niedecken in der Bonner Oper Eine Reise von Kalifornien ins Kölner Clodwig Eck und nach Bonn

Kalifornien im Sommer 2017. Im Napa Valley brennt der Wald. Rauch liegt über der San Francisco Bay. „Auch die Unmengen von Obdachlosen auf den Bürgersteigen finden wir seltsam bis beunruhigend“, schreibt der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken in seinen Reiseerinnerungen. „Natürlich kommt mir prompt ein Song von Rod Stewarts Album ‚Gasoline Alley‘ in den Sinn, der eigentlich ein früher Dylan-Song ist, den er (Dylan) 1963 für sein drittes Album ‚Another Side‘ aufgenommen, dann aber doch nicht darauf veröffentlicht hat.“ Schließlich habe Rod Stewart zugegriffen und die Nummer „Like A Hobo“ mit sehr viel Empathie eingesungen. Doch die Geschichte geht weiter: Dylans Hobo-Lied habe ihm (Niedecken) im Winter 80/81 atmosphärisch „zur Seite gestanden“, als er morgens im Südstadtlokal Clodwig Eck einen Song über einen bärtigen Kerl mit Hund schrieb: „Jupp“ avancierte dann zum Hit auf dem BAP-Album „Für Usszeschnigge!“ Bonn am Dienstagabend: Biergärten und Straßencafés sind rappelvoll, die Oper allerdings auch. Punkt 19.30 Uhr erscheinen unter großem Applaus die Künstler: Wolfgang Niedecken hat ein paar akustische Gitarren, den Flügel bedient der Kölner Jazzmusiker Mike Herting, der – ganz nebenbei – im Jahr 1986 mit der Gruppe Trio Rio den Welthit „New York - Rio - Tokyo“ produziert hat.