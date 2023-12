Weihnachtstipp aus der Feuilletonredaktion Eine Sünde mit drei Ecken

Wenn der kleine Hunger im Veneto oder auch anderen Ecken Norditaliens um die Ecke kommt, dann gibt es nur eins: Ab in die nächste Trattoria oder Rosticceria und einen Tramezzino ordern, diese kleine Sünde mit drei Ecken. Sie besteht aus duftendem Weißbrot, belegt mit Pilzen, Thunfisch und Ei oder auch Baccalà und Salat oder wie beim Klassiker „Tramezzino tricolore“ mit Rucola, Frischkäse und Tomaten. Eine italienische Nationalstulle, also. Das Ganze in Dreiecksform geschnitten. Tramezzino ist die Verkleinerungsform von „tramezzo“, was soviel wie dazwischen oder mittendrin bedeutet, was sich wiederum auf die Füllung oder den Belag des Veneto-Sandwichs bezieht. Alessandro Coppo, Psychologe, Buchautor und Barista mit Wohnsitz in Castelfranco Veneto bei Treviso, erinnert sich, als eines schönen Tages „der Leiter eines kleinen Verlages“ vorbeikam und ihn fragte: „Hast du mal darüber nachgedacht, ein Buch über Tramezzini zu machen?“ Alessandro dachte an einen Scherz, rief Vater Mirco zu Rate. Der lachte: „Was soll dabei herauskommen, ein Buch von 20 Seiten?“