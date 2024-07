Zuccero auf dem KunstRasen Eine Überdosis Amore

Sehr rockig und mit dem Album „Black Cat“, fast so etwas wie eine Kampfansage an den Italo-Schmelz der frühen Jahre, war Zucchero zuletzt vor sieben Jahren auf dem Bonner KunstRasen – das war noch vor Corona, raunt man, als würde man sagen: vor dem letzten Krieg. Der Barde aus Roncocesi in Reggio Emilia, dessen Markenzeichen neben der hohen Reibeisenstimme und der eigenwilligen Mixtur aus afroamerikanischem Blues, Texten und Emotionen à la Italiana der Bombast eines opernhaften, rustikalen Belcanto ist, zählt inzwischen 68 Jahre, hat etwas zugelegt und die Show-Einlagen runtergefahren.