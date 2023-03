Festival Westwind in Bonn Eine Woche Spaß

Informationen zum Festival

Eröffnet wird das Festival am 11.Juni um 10.30 Uhr auf dem Opernrasen und stürmt dann in einer großen bunten Parade der Mitwirkenden über die Kennedybrücke mit Stationen u.a. beim JTB zum Festivalzentrum in der Beueler Brotfabrik. Dort spielt das Junge Ensemble Marabu dann zum letzten Mal seine mehrfach ausgezeichnete Produktion „Die Konferenz der Vögel“. Das komplette Programm mit Infos zu allen Stücken, Terminen und Kartenreservierungen gibt es unter www.westwind-festival.de . Der Ticketvorverkauf hat begonnen. ein