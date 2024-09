Travis in Köln Einfach ein gutes Gefühl

Darüber, ob Nostalgie tatsächlich ein verführerischer Lügner ist, wie der US-Politiker und Pazifist George W. Ball einst postulierte, lässt sich streiten. Aber verführerisch ist sie allemal. Besonders, wenn sie in der Gestalt von Travis daherkommt. Schon der Name der Band steht im Zeichen der Rückbesinnung, auf den Film „Paris Texas“ von Wim Wenders, der 1984 in die Kinos kam und dessen Hauptperson den Namen Travis trägt. Und auch der Einspieler, mit dem die Schotten ihr Konzert in der Live Music Hall eröffnen, ist eine Reminiszenz an die 1980er, an die Serie „Cheers“.