Elvis-Show beim Sommerfestival Der King rockt in Köln

Zum Schluss stehen sie nebeneinander auf der Bühne: der junge, der mittlere und der alte King. Wobei Elvis Aaron Presley als er 1977 starb erst 42 war. Bei der Gastspielpremiere der „Elvis Tribute Artist World Tour“ in der Kölner Philharmonie bekommt der „alte“ King von Shawn Klush den meisten Applaus. Klushs Art, sich auf die Schippe zu nehmen, mit dem Publikum zu scherzen und Seidenschals zu verteilen, kommt am besten an.