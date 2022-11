Chris de Burgh in Köln : Emotionales Wohlfühlbad

Frauenversteher und Heiler: Chris de Burgh in Köln. Foto: Thomas Brill

Chris de Burgh gibt seinen Fans in der Kölner Arena, was sie brauchen: kuschelige Wärme.



War das nun ein Konzert oder eine Therapiesitzung für angegriffene Seelen? Das Solokonzert von Chris de Burgh, das der irische Singer-Songwriter und Heiler in Personalunion in der stark verkleinerten und dennoch spärlich besuchten Lanxess Arena präsentierte, gab seinen treuen Fans Liebe und Hoffnung. In Zeiten, in denen die Folgen von Pandemie, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie der Klimakatastrophe noch nicht im Ansatz absehbar sind, wirkt das Wiederhören und Mitsingen bekannter Klassiker wie „Waiting for the Hurricane“, „Borderline“, „The Lady In Red“ oder „Don`t Pay The Ferryman“ wie Seelen-Balsam. De Burgh trägt seine Songs mit leicht angerauter, dennoch einschmeichelnder Stimme zu kontrastierend metallischen Gitarrensounds oder zu entspannten Piano-Klängen, teils mit orchestralem Playback, vor.

Die Fans erheben sich bereits zur Begrüßung und es brandet Jubel auf, bevor der Troubadour überhaupt den ersten Ton singen kann, und erste Verehrerinnen legen Blumensträuße am Bühnenrand ab. Im Gegenzug macht de Burgh den Kölnern artig Komplimente.

Romantisches Liebeslied

Nach „Go Where Your Heart Belongs“ stimmt er mit „Sailing Away“ ein weiteres romantisches Liebeslied an. Selbst in klassischer „Rentner-Uniform“, in anthrazitfarbenen Hosen und farblich identischem Blouson, bewegt der 73-Jährige Frauenherzen. Wenn er „Sailing away in your arms tonight“ singt, würden nicht wenige weibliche Fans sofort für ihn die Segel setzen. Therapeut de Burgh wird gleichsam der Souffleur für Emotionen, die viele im Publikum teilen, und er ist auch der Heiler, der mit sanfter Stimme Lösungswege weist. Sie liegen in Werten wie Vertrauen, Familienzugehörigkeit und natürlich immer wieder in der Liebe.

Da werden sprachlich zwar viele Klischees wie aus dem Poesiealbum bemüht, manche Texte wirken wie nach einem Baukastensystem erstellt, doch letztlich zählt die Wirkung. Chris de Burgh gilt noch immer als Frauenversteher. Er selbst bevorzugt längst die Rolle eines Heilers, der musikalisch seinen Fans die Hände auflegt, deren heilsame Wirkung unbestreitbar ist. Aber er fordert auch das sofortige Kriegsende in der Ukraine und predigt Empathie mit den Flüchtlingen weltweit.

De Burgh ruht sich nicht auf seinen Meriten, bis 2015 hat er weltweit 45 Millionen Alben verkauft, aus, sondern präsentiert auch zahlreiche neue Songs von seinem jüngsten, 2021 veröffentlichten Album „The Legend Of Robin Hood“. Doch die intonierten Geschichten um Robin Hood und seiner Maid Marian wie „The Tale Of Robin Hood“ oder „The Man With The Double Face“ bieten nicht die gleichen Identifikationsmuster für das Publikum, und auch wenn das Folk orientierte Klangbild typisch für de Burgh ist. So sinkt der Stimmungspegel ein wenig, wenngleich das emotionale Wohlfühlbad weiter wirkt. Gegen Konzertende drängen die Fans „High On Emotion“ an die Bühne zu ihrem musikalischen Therapeuten, der an diesem Abend mit seinem Behandlungserfolg zufrieden sein kein.