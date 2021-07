Premiere im Kleinen Theater : Ende einer Ehe

Privat ein Paar, im Stück auf Kollisionskurs: Tamara Peters und Florian Albers als Cathy und Jamie in „Die letzten 5 Jahre“. Foto: Patric Prager/PATRIC PRAGER

Bonn Kleines Theater Bad Godesberg bringt Jason Robert Browns Ehedrama „Die letzten 5 Jahre“ auf die Außenbühne



Von Thomas Kölsch

Ein Happy End wird es nicht geben, soviel ist schon am Anfang klar: In dem Zwei-Personen-Musical „Die letzten 5 Jahre“ des amerikanischen Komponisten und Autors Jason Robert Brown, das nun in einer deutschen Übersetzung auf der Außenbühne des Kleinen Theaters Bad Godesberg Premiere feiern konnte, ist die Frage, was im Laufe von rund anderthalb Stunden passieren wird, von vornherein obsolet.

Welchen Grund gibt es, dass der aufstrebende Schriftsteller Jamie (Florian Albers) seine Frau Cathy (Tamara Peters) verlässt? Wie konnte die Ehe so in die Brüche gehen? Was ist mit all den Liebesschwüren geschehen? Überraschen werden die Antworten eher nicht. Wohl aber ihre Form. Brown, den Theaterleiter Frank Oppermann auf eine Stufe mit Stephen Sondheim („West Side Story“, „Sweeney Todd“) stellt, beweist bei „Die letzten 5 Jahre“ nicht inhaltliche, dafür aber konzeptionelle Brillanz. Die Beziehung ist schon gescheitert, bevor das Stück beginnt, und gleichzeitig so frisch wie am ersten Tag. Brown spielt dafür mit Perspektiven und Zeitlinien, lässt Cathy ihre Geschichte von Liebe und Schmerz rückwärts erzählen und Jamie gleichzeitig bei der ersten Begegnung einsteigen.

Im wirklichen Leben ein Paar

Ihrer Enttäuschung setzt Brown so die Freuden einer noch jungen Verbindung entgegen, und in dem Maße, in dem Cathy auf ihrer Reise in die Vergangenheit immer verliebter wird, nimmt bei Jamie die Distanz zu, bis sich am Ende die Verhältnisse umgekehrt haben. Synchron sind die beiden Figuren nur in einer einzigen Szene: der Hochzeit, in der Hoffnungen und Träume auf Erwartungen treffen. Unter der Zeder vor dem Kleinen Theater spielen Florian Albers und Tamara Peters, im wirklichen Leben verheiratet und in frohen Erwartungen auf Nachwuchs, die Spannungen zwischen Jamie und Cathy genüsslich aus, auch wenn sie nur wenige Berührungspunkte haben. Oft sind sie allein auf der Bühne, dann wieder sitzt der Partner so weit weg wie möglich, und dennoch gelingt es den beiden Darstellern mitunter, die knisternde Spannung spürbar zu machen. Einfach ist das keineswegs, zumal die Lieder – Dialoge gibt es keine – immer wieder Tücken aufweisen. Rhythmische Verschiebungen, anspruchsvolle Intervalle und fordernde Melodiebögen bringen Albers und Peters an ihre Grenzen.

Vor allem er hat mitunter ziemlich zu kämpfen, presst sich in die hohen Lagen und zwingt sich eine Leichtigkeit auf, die er selbst nicht immer zu fühlen scheint. Andererseits darf er mit dem „Schmuel-Song“, der ein wenig nach Friedrich Hollaender klingt, einen der Gassenhauer des Musicals darbieten, was ihm meisterhaft gelingt. Stark ist Peters, die alle Facetten ihrer Stimme leuchten lässt und auch schauspielerisch überzeugt. Das ist nötig, da die Inszenierung von Stefan Krause bewusst minimalistisch daherkommt.

Schade, wenn auch absolut verständlich ist, dass Theo Palm am Keyboard der einzige Musiker ist, so dass die Energie des Original-Soundstracks mit Gitarre, Bass, Celli, Geige und Percussion nicht ganz erreicht werden kann. Dennoch macht „Die letzten 5 Jahre“ auch in dieser Reduktion großen Spaß.