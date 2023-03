Bonner Festival “Over the Border“ Endenich als Nabel der Welt

Bunte Vielfalt und unbändige Lebensfreude sind schon immer zwei der zentralen Merkmale von „Over the Border“ gewesen. Ab dem 19. März wird das beliebte Weltmusikfestival in Bonn nun erneut Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Kulturen präsentieren und dabei sämtliche imaginären und realen Grenzen überwinden. Auf das Publikum warten somit neue Erfahrungen, aufregende Rhythmen und ungewohnte Klänge. Alles, was man braucht, ist ein kleines bisschen Neugier. Und Freude am Feiern. Den Auftakt übernehmen traditionellerweise die Local Ambassadors. Das Musikerkollektiv rund um den Fanta-4-Percussionisten Roland Peil wartet in diesem Jahr allerdings mit vielen neuen Gesichtern auf. So werden der Kölner „Trommeldiplomat“ Klaus Mages, der Druckluft-Posaunist Florian Hertel, der Jin-Jim-Flötenvirtuose Daniel Manrique Smith sowie der Bassist Daniel Oetz-Salcines diesmal gemeinsam mit dem Crossover-Pianisten Marcus Schinkel und dem Gitarristen Vince Themba den Kern der Band bilden.