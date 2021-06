Nachruf auf Andreas Denk : Engagement für die Bonner Kultur

Bonn Der Bonner Architekturexperte und Publizist Andreas Denk ist gestorben. Bis zu seinem Tod war er Chefredakteur der Zeitschrift „der architekt“

Ob es um die Wertschätzung des Bonner Frankenbads als architektonisches Juwel oder um den Erhalt der ebenfalls wertvollen Kuranlagen in Bad Neuenahr ging, wenn es an der Zeit war, an das weit über Bonn hinausstrahlende Zeitschriftenprojekt „Circular“ von Walfried Pohl, Marianne und Horst Pitzen zu erinnern: Andreas Denk war der richtige Mann dafür. Er erhob seine Stimme, bereicherte Diskussionsrunden mit seiner Expertise, glänzte mit Wissen und Kennertum. Und wenn man in Aegidienberg darüber diskutierte, wie der Aegidienplatz zu gestalten sei, machte er den Vorschlag, mit seiner ganzen Klasse von der Technischen Hochschule Köln anzurücken und Lösungen zu erarbeiten. Ein Denker und Macher.