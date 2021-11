Hape Kerkeling geht wieder auf Reisen : Er ist dann mal wieder da

Bonn Hape Kerkeling kehrt jetzt mit einer siebenteiligen Reiseserie und einer dreistündigen Show ins Fernsehen zurück. Er nimmt sich der europäischen Zwergstaaten an und stellt sein neues Buch vor.

Mit einem Wanderführer stürmte er die Bestsellerlisten: Hape Kerkelings 2006 erschienenes Buch „Ich bin dann mal weg“ über seine Erlebnisse auf dem Jakobsweg verkaufte sich rund vier Millionen Mal. Jetzt wird der 56-Jährige erneut zum Reiseführer – und feiert mit der augenzwinkernden Dokureihe „Hape und die 7 Zwergstaaten“ sein Fernsehcomeback. In der ersten eigenen Sendung nach langer Abstinenz erkundet er die Mini-Länder Malta, Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, San Marino und den Vatikan.

„Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen. Und das beleuchten wir in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch“, erklärt der Humorist, Autor, Sänger und Schauspieler.

Rennfahrer Nico Rosberg führt durch sein Monaco

In den sieben Episoden widmet sich Kerkeling jeweils einem Staat und begegnet auf seinen Reisen Künstlern, Landwirten, Opernsängern, Köchen oder Geistlichen. In Luxemburg etwa geht Kerkeling gemeinsam mit der RTL-Journalistin Ulrike von der Groeben auf Entdeckungstour, im Pyrenäenstaat Andorra streift er den Jakobsweg, und in Monaco lässt er sich von Rennfahrer Nico Rosberg die Stadt zeigen. Die Auftaktfolge führt nach Malta, das als Hollywood des Mittelmeeres gilt – mehr als 300 Kinofilme und Serien wurden hier schon gedreht.