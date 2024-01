Sammlungsaufruf vom Haus der Geschichte Erinnerungen willkommen

Mit den Feierlichkeiten zum Jubiläum der Zusammenkunft des Parlamentarische Rates am 1. September 1948 in der Pädagogischen Akademie in Bonn startete das Erinnerungsjahr „75 Jahre Grundgesetz“, das Vorspiel zu den Feiern zum 75. der Bundesrepublik. 1949 trat in Bonn der erste Deutsche Bundestag zusammen. In einem geteilten Land. 1999, zehn Jahre nach der Friedlichen Revolution in der DDR, zog das gesamtdeutsche Parlament nach Berlin.