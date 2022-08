Olympiade München 1972 : Euphorie und düstere Visionen

Das neue Deutschland: Die Mannschaft des Gold-Achters von Mexiko trägt 1972 die Olympia-Fahne Foto: picture alliance / dpa/dpa

Bonn Zu Olympia 1972 sind zwei exzellent recherchierte Bücher erschienen. Der Leser hat die Qual der Wahl zwischen „Die Spiele des Jahrhunderts“ und „München 72“. Besser, er liest beide.

Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber, der auch Sicherheitschef von Olympia 1972 war, hat im Vorfeld der „heiteren Spiele“ zu einer Runde geladen, in der Sicherheitsthemen diskutiert werden. Mit am Tisch unter anderem Joachim Fuchsberger, Chefsprecher im Olympiastadion, und der 37-jährige Polizeipsychologe Georg Sieber, der seit 1968 im Sicherheitsstab von Schreiber war und für die Olympischen Spiele 26 mögliche Einsatzlagen durcharbeitete. Das Szenario 21 kam der Wirklichkeit beängstigend nahe.

„Ein Freischärlerkommando hat gegen fünf Uhr früh den Zaun des Olympischen Dorfs überstiegen. Die Eindringlinge haben den Wohnblock der israelischen Mannschaft besetzt. Es werden Schüsse und Rauch gemeldet.“ Sieber und sein Team hatten die bisherigen Attentate der PLO analysiert. Im Szenario ermordet ein palästinensisches Kommando ein oder zwei Geiseln, fordert die Freilassung von Häftlingen aus israelischen Gefängnissen und eine Fluchtmaschine in ein arabisches Land. In einem Gespräch mit der Deutschen Welle erinnert sich der Psychologe später: „Es gab alle möglichen Dienste, von Amerika bis zu China, die gesagt haben: »Wir haben da was gehört, und da wird etwas laufen« und so.“

Terror-Szenario wird als „zu realistisch“ abgetan

Die Münchner Runde will von Lage 21, die unter dem Tagesordnungspunkt „Besondere Fälle: Schwere Eingriffe in die Olympische Ordnung“ läuft, nichts wissen. Man schweigt betroffen. Schreiber witzelt: „Polizeipsychologen sind dazu da, dass man sie erschlägt“. Alles lacht und hakt die Lage 21 als „zu unrealistisch“ ab. An Terror habe niemand gedacht, erinnert sich Fuchsberger später im Zeitzeugeninterview für das brillante Buch „München 72“ von Markus Brauckmann und Gregor Schöllgen.

Am Tag 11 der Spiele, am 5. September 1972, passiert in etwa das, was Sieber in seinem Szenario prognostiziert hat. Und trifft auf einen unvorbereiteten und heillos überforderten Sicherheits- und Krisenapparat. Tags drauf vermeldet der Polizeibericht elf ermordete Israelis, fünf der acht Terroristen sterben auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck, drei sind in Haft.

Spielbergs Rache-Drama im Film

Es waren die „heiteren Spiele“, die sich in eine Tragödie verwandelten. Ein deutscher Sommer, der neues Selbstbewusstsein in die Welt ausstrahlen sollte. Ein Traum, aus dem die Nation jäh aufwachen und sich in einem ernüchternden politischen Tagesgeschäft wiederfinden sollte. Wie erzählt man die Geschichte von „München 1972“? Steven Spielberg etwa spart in seinem grandiosen filmischen Rachedrama „München“ von 2005 das Sportliche völlig aus, zeigt die Bilder des Überfalls auf die israelischen Sportler durch das palästinensische Kommando „Schwarzer September“ als kurze dokumentarische Einschübe und – vor allem – in den Albträumen von Avner Kaufman. Der Ex-Mossad-Agent ist im Geheimauftrag Golda Meirs unterwegs, soll einen Strippenzieher des Attentats nach dem anderen exekutieren, tut dies mit wachsender Verzweiflung und Abscheu und endet nach einer Serie von Morden in einem Sumpf aus Paranoia und Wahnvorstellungen. Eine echte Heldengeschichte ist das nicht.

Dutzende von Zeitzeugengesprächen

Wie kann man den Gesamtkomplex „München 1972“ angemessen würdigen? Historisch, politisch, sportlich, die gesellschaftliche Dimension ebenso berücksichtigend wie das „Projekt Olympia“ als strategisch vorbereiteten Image-Coup? Der Leser hat nun die Qual der Wahl zwischen zwei extrem unterschiedlichen Publikationen. Beide sind hervorragend recherchiert. Beide verknüpfen das umfangreiche archivalische Material mit Dutzenden von Zeitzeugengesprächen. Beide Erzähl-Ansätze sind in sich schlüssig und hochinteressant.

Das Buch „Die Spiele des Jahrhunderts. Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland“ der beiden Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Roman Deininger und Uwe Ritzer, etwa nimmt einen sehr langen Anlauf – und beginnt mit den Vorbereitungen zu Olympia 1936 in Berlin. Eine perfide Täuschung und Enttäuschung, eine gewaltige mediale Inszenierung des brauen Regimes, die erste moderne Medien-Olympiade.

Avery Brundage sondiert die Lage im „Dritten Reich“

Dass die mehr oder weniger freie Welt nicht hinschauen wollte, wie sich Deutschland nach 1931, dem Zuschlag für die Spiele, verändert hatte, dass man sich in den USA (wo sich Boykottforderungen formierten) damit begnügte, den ultrakonservativen Avery Brundage als einzigen offiziellen Rechercheur nach Berlin zu schicken und dessen Bericht glaubte, gehört zu den unglaublichen Vorgängen jener Zeit. Als Brundage in Berlin von jüdischen Sportlern hörte, die in Nazideutschland nicht im Verein trainieren dürfen, sagte er nur, dass in seinen Club in Chicago ebenfalls Juden keinen Zutritt hätten. Fall erledigt. Grünes Licht für Hitlers Spiele. 1972 ist Brundage IOC-Präsident. Der Mann, der nach dem verheerenden Attentat sagt: „The games must go on.“

Der Hinweis auf die Nazi-Olympiade (in dem Zusammenhang sei an das brillante Buch von Oliver Hilmes „Berlin 1936 – 16 Tage im August“ erinnert: Penguin, 304 S., 10 Euro) ist schlüssig. War doch das Gros der Funktionäre von 1972 auch damals aktiv. Und München 1972 bezog sich auf Berlin 1936, indem es sich diametral davon zu unterscheiden versuchte. Gleichwohl benötigen Ritzer und Deininger ein rund 250 Seiten umfassendes Polit-Panorama, um zum Kern der Spiele vorzudringen.

Spannendes Olympia-Tagebuch

Bei Brauckmann und Schöllgen hingegen gibt es ein 18-seitiges Vorspiel („Auf die Plätze“), bevor es mit einem Tagebuch – Tag 1 bis Tag 17 – zur Sache kommt und ein kluger Epilog das Buch abschließt. Das ist weit spannender, zumal es den Autoren gelingt, den Spirit der Zeit einzufangen, en passant den Ablauf der sportlichen Ereignisse mit Lifestyle, Klatsch und Tratsch zu verknüpfen und in Rückblenden Momente aus Berlin 1936, der politischen Entwicklung der Bundesrepublik oder dem äußerst angespannten deutsch-deutschen Verhältnis und Konkurrenzkampf wachzurufen. „München 72“ ist ein hinreißendes Buch.

Wobei „Die Spiele des Jahrhunderts“ auch hochinteressante Fakten zusammenträgt und exzellent geschrieben und recherchiert ist. Also: leichter Vorsprung von Historiker-Politologen-Team Brauckmann/Schöllgen. Man sollte beide Bücher lesen. Es lohnt sich.

