Weihnachtstipp der Feuilletonredaktion : „Every“ von Dave Eggers

Bonn Geschenktipp zu Weihnachten: Dave Eggers, Autor des Bestsellers „The Circle“, zeichnet in der Fortsezung „Every“ eine düstere Zukunftsvision

Die ist so gründlich, dass sie bei den meisten Menschen die letzten Spuren von Kreativität wegspült. Weswegen der Megakonzern „Every“ alle paar Tage drei Start-ups aufkaufen muss, um innovative Impulse zu bekommen. „Every“ ist keine finstere Diktatur, in der Willkür und Brutalität herrschen. Vielmehr eine große Bewusstseins-Fabrik, in der die Menschen über Apps und interaktive Tools wie „Alexa“ konditioniert werden. Man isst vegetarisch oder vegan, ist aus Prinzip friedlich und nachhaltig, lebt achtsam, auf Tier-und Menschenwohl bedacht. Und man funktioniert im Sinne der Mega-Firma „Every“, lebt wie in einer Sekte.