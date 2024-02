Familie Malente und Beethoven Orchester Tolle Stimmung beim Karnevalskonzert in der Bonner Oper

Der Titel des Karnevalskonzertes mit dem Beethoven Orchester in der Bonner Oper lautete schlicht „So ein Theater“, doch der Piratenkapitän mit Taktstock statt Säbel in der Hand und auf dem Rücken applizierter Haifischflosse war ein unübersehbares Indiz dafür, dass es inhaltlich um mehr gehen würde: um die hohe See nämlich. Und so stach dann Captain Dirk Kaftan mit seiner bunt kostümierten Crew in See, mit Sentiment und Verve Alan Menkens herrliche Musik zu dem Musical „The Little Mermaid“ spielend. Das Band zwischen Meer und Theater knüpften dann das Entertainer-Duo und -Ehepaar Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke, das nach stürmischen Jahren auf hoher See (an Bord der MS Deutschland) und in der Schmidt-Mitternachtsshows in der Hafenstadt Hamburg 2018 in Knuts Heimatstadt Bonn („Ich bin ja en Beueler Mädchen“) vor Anker ging und seither mit großem Erfolg „Malentes Theater Palast“ bespielt, der mittlerweile in Pützchen steht. Dass Knuts Partner Dirk aus Hamburg kommt (beziehungsweise Harburg, wie Knut richtigstellte), verlieh der Show zusätzlich eine authentische nordische See-Aura. Und so sangen sie von der Waterkant, vom Haus an der Elbchaussee, um dann zu flehen: „Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise!“ Was Captain Kaftan natürlich gerne tat.