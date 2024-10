Festakt im Bonner Bundestag Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit

Der Politiker gehörte von 1980 bis 2017 dem Deutschen Bundestag an, während der Bonner Regierungszeit war er parlamentarischer Staatssekretär. In seiner Begrüßung und Einführung in die Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit machte Lammert auf die Zerbrechlichkeit von Verfassungen aufmerksam: „So schön das mit den 75 Jahren Grundgesetz ist, sollten wir nie vergessen: Das ist der zweite Versuch und der erste ging schnell zu Ende.“ Gescheitert sei die erste Verfassung nicht wegen Bürgerkriegen oder eines Putschs, sondern durch Wahlen, sagt Lammert. „Das Überleben der Demokratien entscheidet sich am Ende nicht auf Marktplätzen oder vor den Gerichten, sondern in den Wahlkabinen“, so der ehemalige Bundestagspräsident.