“Aspekte“ Jazz im Beethoven Haus Flamenco trifft Jazz

Der Abend startet vergleichsweise minimalistisch, aber durchaus im Stil von Daniel García: Ein Jazzpianist, der nicht die Rampensau gibt, sondern sich sehr sensibel das Terrain erobert und dabei sein Publikum im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses – und seine tollen Triopartner Michael Olivera am Schlagzeug und Reinier Elizarde „El Negrón“ am Bass – mitnimmt. Zum Beispiel auf die Calle Compañia, die Hauptstraße seines Geburtsorts im spanischen Salamanca. Da trifft hitziger Flameco in seiner rauen, ungehobelten, ungemein vitalen Art auf eher unterkühlte Jazz-Improvisationen. Oder es folgen im Eingangsstück auf das minimalistische, orientalisch anmutende, geradezu zärtliche Herantasten rüde Brüche und schroffe Dissonanzen. Das erst dreimal aufgeführte Stück heißt „Gates To The Land Of Wonders”: ein Ausblick auf das nächste Album im September.