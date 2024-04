Tanz in der Bonner Oper Fliederfee im Bühnennebel

Gern zitiert wird das wenig schmeichelhafte Urteil von Zar Alexander III., der bei der Generalprobe des Balletts „Dornröschen“ dem Komponisten Pjotr I. Tschaikowsky erklärt haben soll, seine Musik sei „sehr nett“. Die Uraufführung im Januar 1890 in St. Petersburg wurde dennoch ein großer Erfolg. Es war Tschaikowskys erste Zusammenarbeit mit dem berühmten Choreografen Marius Petipa. „Dornröschen“ gilt bis heute als das klassische Märchenballett schlechthin. Kein Wunder also, dass die beiden Vorstellungen in der beliebten Reihe „Highlights des internationalen Tanzes“ in der Bonner Oper seit Langem restlos ausverkauft waren. Die unter dem pompösen Namen „Royal Classical Ballet“ firmierende Tourneetruppe der Berliner Veranstaltungsagentur „Agenda-Production“ pflegt das populäre Ballett-Repertoire und verspricht den ganzen Zauber des romantischen Spitzentanzes – mit über dreißig in der russischen Ballett-Tradition ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzern und opulenter Ausstattung. Dass die Musik am Ostersamstag zumindest vor der Pause reichlich laut und scheppernd aus der Konserve erklang, sorgte zwar für Irritationen, aber dafür entschädigten die hübsch gemalten Kulissen und die zahlreichen farbenfroh glitzernden Kostüme. Aus dem üppig über den Boden wabernden Theaternebel erscheint die Fliederfee, die schließlich alles zum Guten wenden wird.