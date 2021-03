Kulturtipp für zu Hause : Französische TV-Serie „Dix pour cent“

Special Bonn Der Hunger nach Kultur hat im ersten Jahr mit dem Coronavirus nicht nachgelassen, im Gegenteil. Wir bieten Empfehlungen an, die zur Entdeckung eines Kunstwerks einladen oder zur Wiederbegegnung.

Die französische Serie „Dix pour cent“ hat das komödiantische Verfahren seit 2015 in vier Staffeln und 24 Episoden à 52 Minuten zur Kunstform gesteigert. Die im Rest der Welt als „Call My Agent!“ bekannte Serie hat die fiktive Pariser Schauspielagentur ASK eröffnet, in der vier Persönlichkeiten den Ton angeben: Mathias (Thibault de Montalembert), der das Geschäft lesen kann wie ein Schach-Champion ein WM-Duell; Arlette (Liliane Rovère), eine Agentin alter Schule; der knuddelige Gabriel (Grégory Montel) und Andréa (Camille Cottin), ein impulsiver weiblicher Don Juan. Die Serie basiert auf der Autobiografie des ehemaligen Agenten Dominique Besnehard und ist von Fanny Herrero fürs Fernsehen in Form gebracht worden: mit Sinn für perfektes Timing, überraschende Pointen sowie ganz viel Wärme und Gefühl.