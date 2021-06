Kulturtipp: CD-Box von Paolo Fresu : Fresu spielt Bowie

Bonn Kulturtipp aus der Feuilleton-Redaktion: Der Jazztrompeter Paolo Fresu legt zum 60 eine CD-Box vor. Höhepunkt sind Interpretationen von David-Bowie-Stücken.

Aufregung in der Toskana: Der junge David Bowie stellt sich Ende Juli 1969 einem Songkontest. In Monsummano Terme macht er mit „When I Live My Dreams“ einen zweiten Platz. Im Internet finden sich Pressefotos und Berichte über den Auftritt. Natürlich wirbt der Ort heute mit dem berühmten Popstar. Unlängst kreierte Cristiano Bucci vom örtlichen Lokal „La Botteca dell café“ den Bowie-Cocktail „Stardust“: Erdbeerpüree wird mit Eis und Wodka aufgeschüttelt, dann wird ein bottone (Knopf) aus konzentriertem Blue Curaçao bis auf den Boden des Cocktailglases versenkt. Fertig.

Die Kommune Monsummano gab dem italienischen Jazzmusiker Paolo Fresu den Auftrag zu einer Hommage. Das entsprechende Konzert fand bereits statt. Jetzt hat er zum Anlass seines 60. Geburtstags eine sehr gelungene Box mit drei CDs herausgebracht (Tuk Music). Krönung ist die Bowie-Hommage „Heroes“, für die er ein klasse Sextett zusammenstellte, das Stücke von Bowie sehr frei und inspiriert interpretiert. Die Reise geht von „Rebel Rebel“ über „Let’s Dance“, „Little Wonder“, „Life on Mars?“ und „This ist Not America“ bis „Space Oddity“ und „Time“. Petra Magonis intensiv quengelnde, sich überschlagende Singstimme und der klare, schöne Ton von Fresus Flügelhorn sind die Konstanten in diesem Bowie-Feuerwerk, die exzellent besetzte Rockband steuert weitere Farben bei, sorgt für Überraschungen und experimentelle Effekte. Eine großartige, dem Meister angemessene und inspirierende Interpretation von Bowies Mega-Hits.

Mit Cello und Bandoneon

Das zweite Album der Box heißt „The Sun On The Sea“. Fresu trifft dabei auf zwei erstklassige Musiker: den Cellisten Jacques Morelenbaum und den Bandoneonspieler Daniele di Bonaventura. Zwei Musiker, die bei wichtigen Projekten des Trompeters mitgewirkt haben. „The Sun On The Sea“ ist ein hochemotionales, ruhiges, kontemplatives Gegenstück zu „Heroes“, das mit dem todtraurigen „O Que Tinha De Ser“ von Carlos Jobim eingeleitet wird. Wunderbar harmonieren die Instrumente, schwelgen in diesem melancholischen Reigen von zehn Nummern, die brasilianisches Flair verbreiten. Ein Album unter Corona-Bedingungen: Fresu und Bonaventura spielten ihre Musik in Italien ein, der Brasilianer Morelenbaum nahm seinen Part in der Heimat auf.